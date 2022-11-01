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Korsan taksi: Dolmuşlar duraktaki müşteri yerine turistleri tercih ediyor

Yaygın olarak Taksim-Kadıköy-Bakırköy ve Kadıköy-Bostancı arasında sefer yapan sarı dolmuşların müşteri seçmesi ve keyfi davranışları vatandaşı çileden çıkardı. Dolmuş bekleyenleri görmezden gelen şoförler, sıraya girmeleri gerekirken ballı müşteri gördükleri turistleri seçiyor.

Gündem 01.11.2022, 09:22
Korsan taksi: Dolmuşlar duraktaki müşteri yerine turistleri tercih ediyor

İstanbul denilince akla ilk gelen hiç kuşkusuz trafik. Bu trafikte de taksici-müşteri tartışmaları bitmek bilmiyor. Vatandaşın başını ağrıtan bu olaya şimdi de sarı dolmuşlar eklendi. Yaygın olarak Taksim-Kadıköy, Kadıköy-Üsküdar, Taksim-Bakırköy ve Kadıköy-Bostancı arasında kullanılan sekiz kişilik sarı dolmuşlarda bazı şoförlerinin keyfi davranışı, müşteri seçmeleri ve turistlere özel hizmet vermesi ayyuka çıktı. Şikayetlerin artması sonrası Yeni Şafak olarak bu konuyu araştırmaya karar verdik. Üsküdar’dan Kadıköy’e giden sarı dolmuşların bulunduğu durağa gittik.

TURİSTLERLE ANLAŞTI

Trafiğin en yoğun olduğu saatte Kadıköy’e gitmek için Üsküdar Marmaray'ın önünde bulunan durakta sıraya girdik. Durağa doğru gelen bir dolmuş, sıraya aldırış etmeden köşede bekleyen beş tane turistle anlaşıp, gitti. Çok hızlı hareket ettiği için plakayı alamadık. Biz de şikayet etmek için Beyaz Masa 153’ü aradık. Çağrı merkezindeki kişi plaka isteyince, durakta dolmuşları sıraya sokana sorduk. Plakayı söylemek yerine, bizi tersledi, “Ben turist alan şoför görmedim. Yalan söylüyorsun” diyerek üzerimize yürüdü. Biz de bir sonra gelen boş dolmuşa bindik.

TURİSTTEN 500 LİRA

Bindiğimiz dolmuş şoförüne bu yapılanın doğru olup olmadığını sorduk. Dolmuş şoförü, "Ben böyle bir şeyin içerisine girmem ama arkadaşlarıma da hak veriyorum. Sekiz kişiden alacağı 80 lira yerine, turistten alacağı 500 lirayı tercih ediyorlar” dedi.

ŞOFÖRDEN DAYAK MI YİYELİM?

Şikayet sitelerine de sarı dolmuşlardaki şoförlerin keyfi hareketlerine tepki yağdı. Mağdurlardan Kenan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Üsküdar-Kadıköy arası çalışan sarı dolmuşlar arasında, aracın koltuk düzenini değiştirerek fazla yolcu taşıyıp, haksız kazanç ve konforsuz hizmet veren araçlar vardı. Bunlar için bir yaptırımınız var mı? Yakın zamanda bir arkadaş daha şikayet etmiş fakat resim istemişsiniz. Şoförlerden dayak yemeden öyle bir şey yapma şansımız olmadığını az çok idrak edebilirsiniz sanırım.”

Plakayı bildirsinler, acımayalım

Sarı dolmuşların bağlı olduğu Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu vatandaşı şöyle uyardı: “Dolmuşlar güzergahın dışına çıkamaz, yolcu seçemezler. Aksi halde trafikten men edilirler. Dolmuşlar sekiz kişiliktir, sadece tarifeyi alabilirler. Böyle bir durumla karşılaşan vatandaş, direkt bize plakayı bildirirse, acımayız. Araç hemen trafikten menedilir."

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