Koronayı yenen Karamollaoğlu herkese teşekkür etti! Listede bir kişinin ismi yok

Koronavirüse yakalanan ve bir süre hastanede tedavi gören Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, taburcu oldu.

TEK TEK TEŞEKKÜR ETTİ

Karamollaoğlu, tedavisi sırasında kendisini arayarak geçmiş olsun diyen siyasi liderlere bir teşekkür mesajı yayınladı. Bu isimlerinden arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da olduğu siyasi parti liderleri, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve bazı bakanlar yer aldı.

SADECE BAHÇELİ YOK

Doktorlarına ve hastane personeline de teşekkürlerini ileten Saadet liderinin ilanında TBMM'de grubu bulunan 5 siyasi parti içerisinde sadece MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etmediği dikkat çekti. AK Parti, CHP, HDP ve İYİ Parti liderlerine teşekkür edilen ilanda Bahçeli'nin yer almaması, MHP liderinin Karamollaoğlu'na geçmiş olsun telefonu açmadığı şeklinde değerlendirildi.

İşte o liste: