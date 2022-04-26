Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs salgınında uzun bir aradan sonra günlük vaka sayısı 3 binin altına düştü. Peki, bu olumlu tablo maskesiz günlere dönüşü sağlayacak mı? Gözler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanan Bilim kurulu'nda.

Öte yandan, Bakan Koca, twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs Bilim Kurulunun son toplantısı az önce başladı." ifadelerini kullanarak 2020 yılında paylaştığı ve "Hazır bir araya gelmişken hemen dağılalım." tweetini alıntıladı.

Toplantıda, salgına ilişkin yeni dönemin yol haritası çizilecek. Başta okullar ve toplu taşıma olmak üzere maske kullanımıyla ilgili kararlar toplantının gündeminde.

Bakan Koca, daha önce yaptığı açıklamada, Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından birini yapacağını söylemişti.

Maske zorunluluğu kaldırılacak mı?

"Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Önümüzdeki dönemde artık kısıtlamalarla değil, kişisel tedbirlerin daha çok griple benzer şekilde olduğu gibi devreye gireceği bir döneme girmiş oluyoruz."

Vaka sayısı 2 binlerde

Bilim Kurulu en son 2 Mart'ta toplanmıştı. Günlük vaka sayısı 7 Nisan'da 10 binin, bir hafta sonrasında da 5 binin altına düştü. Birkaç gündür de 2 binlerde seyrediyor.

Çoğu ilde yoğun bakım servislerinde koronavirüs hastası kalmadı. Etkin aşılama ve uygulanan tedaviler sayesinde can kayıpları azaldı.

Tüm veriler, Bilim Kurulu'nda değerlendirilecek ve sonrasında merakla beklenen kararlar açıklanacak.