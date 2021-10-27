Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'de Sağlık Bakanı Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Gündem 27.10.2021, 09:46
Saat 17.00'de toplanacak Bilim Kurulu'nda bir kez daha kış döneminde atılacak adımlar ele alınacak.
İkinci doz aşı oranı yüzde 77'yi geçti. Ancak hala 56 il ülke ortalamasının altında, bazı illerde fark büyük.
Bilim Kurulu bu bölgelerde aşılamanın arttırılması için yapılacak çalışmaları görüşülecek.
400 gönüllü sayısına ulaşan yerli aşı Turkovac'ın Faz-3 çalışmaları da masada olacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18:30’da açıklama yapacak.
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|11
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|15. Altınordu
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|16. Adanaspor
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|17. Manisa FK
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|1. Real Sociedad
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|2. Real Madrid
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|4. Atletico Madrid
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|5. Real Betis
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|6. Osasuna
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|8. Rayo Vallecano
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