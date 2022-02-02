Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:30'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 452 bin 173 COVID-19 testi yapıldı, 102 bin 601 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 87 bin 562 oldu.