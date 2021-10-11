Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası! Birçok kişi hastaneye başvurdu
Yaklaşık 2 yıldır tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüse karşı en önemli silah olan aşıyla ilgili ABD'den yeni bir yan etki iddiası ortaya atıldı. Görülen yan etkiye pek çok kişi hastaneye başvurdu.
Gündem 11.10.2021, 10:24
Koronavirüse karşı ülkeler aşı çalışmalarını hızlandırırken ABD'den gelen yeni bir yan etki iddiası tartışmalara yol açtı.
Yeni yan etki iddiası
ABD'de pek çok kişi aşı olduktan sonra lenf bezlerinin şiştiği şikayeti ile doktora başvurdu. Uzman isimler bu durum geçici, zararsız olduğunu belirtti.
Uzmanlara göre, aşıdan sonra bağışıklık sistemi aktive edildiğinden ve bir antikor ordusu oluşturduğundan koltuk altı bölgesindeki lenf düğümleri bazen şişebilir.
"Diğer aşılarda da yan etki var"
Uzman isimler, grip, zona ve difteri/tetanoz/boğmaca aşılarında da lenf bezlerinin görünümünü geçici olarak değiştirebileceğini belirtti.
Kaynak: TV100
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