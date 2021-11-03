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Koronavirüs aşılamasının hızı düştü

Yaz aylarında birçok kez 1 milyon dozu aşan günlük aşı miktarı, ekimde ortalama 218 bin 882 oldu.

Gündem 03.11.2021, 13:23
Koronavirüs aşılamasının hızı düştü

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Kovid-19'la mücadelede günlük aşılama sayısının yaz aylarına göre azaldığına dikkati çekerek, toplumsal bağışıklık için aşı yaptırmayanlarla hatırlatma dozu zamanı gelenlere aşı olmaları çağrısında bulundu.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, ağustosta 21 milyon 29 bin 664 doz aşı uygulandı. Yapılan aşı miktarı eylülde 15 milyon 328 bin 59'a, ekimde 6 milyon 785 bin 338'e düştü. Yaz aylarında birçok kez 1 milyon dozu aşan günlük aşı miktarı, ekimde ortalama 218 bin 882 oldu.

Oğuztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadelenin en etkili yolunun aşılama olduğuna, fakat aşıların ömür boyu koruyuculuk sağlamadığına dikkati çekti.

Türkiye'de Sinovac ve BioNTech aşılarının uygulandığını hatırlatan Hakan Oğuztürk, "Koronavirüs aşılarının etkinlik süresi aylarla ifade ediliyor. Yani iki doz Sinovac veya BioNTech aşısı yaptırdıktan sonra Kovid-19'a karşı ömür boyu korunmuyorsunuz. Araştırmalar, inaktif virüs aşılarının yaklaşık 5 ay, mRNA aşılarının da 6-9 ay etkinlikleri olduğunu gösteriyor. Aşıların yapılmasının ardından bu süreler geçtiğinde, maalesef etkinlikleri azalıyor ve aşı olan kişi virüse karşı tekrar korumasız hale geliyor." dedi.

Prof. Dr. Oğuztürk, iki doz aşı olmasının ardından zamanı geldiği halde üçüncü dozunu yaptırmayanların virüse maruz kaldıklarında hastalanma ihtimallerinin arttığına dikkati çekti.

- "O rakamlara tekrar ulaşılması gerekiyor"

Yaz aylarında bir günde uygulanan aşı sayılarının şu ana göre daha fazla olduğunu hatırlatan Oğuztürk, "Şu an yaz aylarındaki günlük aşılama sayılarının gerisindeyiz. Vatandaşlarımızın duyarlılık göstermesi, o rakamlara tekrar ulaşılması gerekiyor ki toplumsal bağışıklığı sağlayalım ve virüsün hasar verici etkilerinden uzaklaşalım." diye konuştu.

Hatırlatma dozu zamanı gelenlere, vakit kaybetmeden aşı olacakları günü planlamaları çağrısında bulunan Prof. Dr. Oğuztürk, "Toplumsal bağışıklığa ulaşmak için 6 ay önce aşı yaptıranların da hiç aşılanmamış kişiler gibi ivedilikle hatırlatma dozlarını yaptırmaları gerekiyor. Eğer 6-7 ay önce aşı yaptırdıysanız ve hatırlatma dozunu olmadıysanız, aşı yaptırmamışlar kadar riskli duruma düşüyorsunuz ve toplumsal bağışıklıktan uzaklaşılmasına sebep oluyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Kovid-19'la mücadelede için tek seçeneğin toplumsal bağışıklığın sağlanması olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eğer toplumun belli bir kesiminde aşılanma oranı düşük olursa virüs aramızda dolaşmaya devam edecek ve hastalık, hastaneye yatışlar, vefat oranlarında kısır döngü oluşacak. Aşılama oranını yüksek tutarsak virüsün rahat yayılma imkanını engelleyeceğiz ve hastalanma oranları da düşecek. Bunun tek gerçekleşme seçeneği aşılama oranlarının yüksek olması."

#kovid19 #aşı
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