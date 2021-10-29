Korkutan açıklama: Acillere başvurular iki kat arttı

Koronavirüsle mücadele için uygulanan maske ve mesafe önlemlerinin gevşemesiyle grip vakaları patladı. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, bu yıl kısıtlamaların bitmesi ve aşılamanın verdiği rahatlıkla maske ve mesafe kurallarına daha az dikkat edilmesi nedeniyle kışın daha zor geçebileceği konusunda uyardı.

BU YIL AĞIR GEÇEBİLİR

Geçtiğimiz yıl çok görülmeyen influenza, parainfluenza virüslerinin bu yıl yeniden görülmeye başlandığına dikkat çeken Prof. Dr. Tükek, şunları anlattı: “Şu an acillere başvurular iki katına çıkmış durumda. Hemen hemen hepsi boğaz ağrısı, burun akıntısı, hapşırık gibi üst solunum yolu enfeksiyonu semptomları ile geliyor.“Tabii ki öncelikle koronavirüsü dışlamak için PCR testi yapıyoruz.”

POZİTİFLİK YÜZDE 10-15

“PCR sayılarımız da bu dönem iki katına çıkmış durumda. Ama gözlemlediğimiz kadarıyla Kovid pozitif çıkma oranı değişmedi. Yine yüzde 10-15 bandında. Geri kalan yüzde 80-85’lik grup aslında diğer virüs enfeksiyonları ya da farklı semptomlar gibi gözüküyor. Özellikle influenza ve onun türevleri (parainfluenza gibi) üst solunum yolu enfeksiyonu yapan hastalıklar, havaların değişmesiyle bu sene çok daha fazla gündemde. Bu nedenle geçen seneye nispeten grip aşılarını bu yıl daha fazla öneriyoruz.”