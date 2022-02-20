Köpek besleme kavgası: 2 yaralı

Seyrantepe Mahallesi'nde, M.Ş. ile M.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan M.Ş. kendi imkanlarıyla M.Ç. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavilerinin ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli M.Ş. ile M.Ç, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.