Köpek besleme kavgası: 2 yaralı
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde köpek besleme tartışması nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Gündem 20.02.2022, 16:54 20.02.2022, 16:58
Seyrantepe Mahallesi'nde, M.Ş. ile M.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan M.Ş. kendi imkanlarıyla M.Ç. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedavilerinin ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli M.Ş. ile M.Ç, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
12
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|63
|2. Konyaspor
|25
|49
|3. Adana Demirspor
|26
|44
|4. Başakşehir
|25
|43
|5. Beşiktaş
|26
|41
|6. Fenerbahçe
|25
|40
|7. Alanyaspor
|26
|40
|8. Hatayspor
|25
|39
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Karagümrük
|26
|36
|11. Gaziantep FK
|25
|35
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Antalyaspor
|26
|31
|14. Kasımpaşa
|26
|29
|15. Galatasaray
|25
|29
|16. Göztepe
|25
|27
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|25
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|24
|49
|2. Ümraniye
|24
|49
|3. Erzurumspor
|24
|43
|4. İstanbulspor
|24
|42
|5. Eyüpspor
|23
|41
|6. Bandırmaspor
|24
|40
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|24
|33
|10. Tuzlaspor
|23
|31
|11. Keçiörengücü
|24
|31
|12. Manisa Futbol Kulübü
|24
|30
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Kocaelispor
|24
|28
|15. Menemen Belediyespor
|24
|28
|16. Bursaspor
|23
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|24
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|25
|57
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|25
|43
|5. West Ham United
|26
|42
|6. Arsenal
|23
|42
|7. Tottenham
|23
|39
|8. Wolverhampton Wanderers
|23
|37
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Leicester City
|22
|27
|12. Aston Villa
|24
|27
|13. Crystal Palace
|25
|26
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Watford
|24
|18
|19. Burnley
|22
|17
|20. Norwich City
|25
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|57
|2. Sevilla
|25
|51
|3. Real Betis
|24
|43
|4. Atletico Madrid
|25
|42
|5. Barcelona
|24
|40
|6. Villarreal
|25
|39
|7. Real Sociedad
|23
|38
|8. Athletic Bilbao
|24
|34
|9. Osasuna
|25
|32
|10. Celta Vigo
|24
|31
|11. Rayo Vallecano
|24
|31
|12. Valencia
|25
|31
|13. Espanyol
|25
|29
|14. Elche
|25
|29
|15. Getafe
|25
|26
|16. Mallorca
|23
|26
|17. Granada
|25
|24
|18. Cadiz
|25
|20
|19. Deportivo Alaves
|25
|20
|20. Levante
|24
|14