Köpeğini polisin üzerine salan şüpheli yakalandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde köpeğini polisin üzerine salarak kaçan şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gündem 31.03.2022, 19:47 31.03.2022, 20:00
Alpaslan Mahallesi Meydanbaşı Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekibi, ağızlığı bulunmayan Kangal cinsi köpekle gezen S.Ö'yü kontrol etmek için durdurdu.
Bu sırada köpeği polisin üzerine salan şüpheli kaçtı. Polis memuru, üzerine atlayan köpek ısırmadan kurtuldu.
Polis ekipleri kaçan şüpheliyi de kısa sürede yakaladı.
Yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen S.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Köpek ise belediyenin hayvan barınağına teslim edildi.
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