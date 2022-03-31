Köpeğini polisin üzerine salan şüpheli yakalandı

Alpaslan Mahallesi Meydanbaşı Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekibi, ağızlığı bulunmayan Kangal cinsi köpekle gezen S.Ö'yü kontrol etmek için durdurdu.

Bu sırada köpeği polisin üzerine salan şüpheli kaçtı. Polis memuru, üzerine atlayan köpek ısırmadan kurtuldu.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi de kısa sürede yakaladı.

Yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen S.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Köpek ise belediyenin hayvan barınağına teslim edildi.