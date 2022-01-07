Konya'da trafik ışıklarına görme engelliler için sesli sistem
Konya'nın Karapınar ilçesinde yaşayan görme engellilerin karşıdan karşıya geçmelerini kolaylaştırmak için trafik lambaları sesli hale getirildi.
Gündem 07.01.2022, 19:24
Konya Karapınar'da trafik lambalarına görme engellileri için Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karapınar Belediyesi tarafından sesli sistem getirildi.
Sesli sinyalizasyon sistemi ilk olarak üç farklı noktadaki trafik lambalarına yerleştirildi. Sistemin daha sonra ilçe genelindeki tüm trafik ışıklarına yerleştirilmesi planlanıyor.
Görme engelli Burhan Zengin, bu sistem ile birlikte bir görme engellinin karşıdan karşıya geçmek için kimseyi beklemeyeceğini söyleyerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka'ya teşekkür etti.
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