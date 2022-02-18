Konya'da operasyon: Kırmızı bültenle aranıyordu
Konya'da biri kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 3 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Gündem 18.02.2022, 21:10
Konya İl Jandarma Komutanlığı ile Yunak İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray Mahallesi'ndeki kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçtaki yabancı uyruklu R.K.S'nin, DEAŞ üyesi olmaktan Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı, sürücü K.K. ile araçtaki yabancı uyruklu A.A'nın da DEAŞ üyesi olduğu öne sürüldü.
Gözaltına alınan üç şüphelinin sorgularının devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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