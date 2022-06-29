Konya'da lastiği patlayan otomobil direğe çarptı: 6 yaralı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde lastiği patlayan otomobil direğe çarptı. Meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Gündem 29.06.2022, 19:02
Mehmet Nuri E. idaresindeki otomobil, Seydişehir-Konya kara yolunun 1. kilometresi Karabulak Kavşağı yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Yüksel, Selvi, Zehra, Betül ve Gülcan E. yaralandı.
Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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