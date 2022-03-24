Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Yusuf Açıkgöz idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Acar idaresindeki otomobil, Alaylar Bir Mahallesi Mortaş Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Semiha Acar, Goncagül, Ayşegül, Kısmet ve Hülya Koçak yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Semiha Acar, buradaki müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.