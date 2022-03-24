Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Gündem 24.03.2022, 07:15
Yusuf Açıkgöz idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Acar idaresindeki otomobil, Alaylar Bir Mahallesi Mortaş Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Semiha Acar, Goncagül, Ayşegül, Kısmet ve Hülya Koçak yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Semiha Acar, buradaki müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.
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