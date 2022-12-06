Konya'da F-5 eğitim uçuşu sırasında düştü
Konya’da eğitim uçağı düştü. Türk Yıldızları’na ait F-5 uçağı eğitim uçuşunda düştü. Pilot kazadan sağ kurtuldu.
Gündem 06.12.2022, 13:22 06.12.2022, 13:40
Konya’da eğitim uçağı düştü. Türk Yıldızları’na ait F-5 uçağı eğitim uçuşunda düştü. Pilot kazadan sağ kurtuldu.
MSB: Türk Yıldızları ekibine ait F5 uçağı, kuş çarpması sonucu motorlarının durması nedeniyle Konya‘da kaza kırıma uğradı. Uçaktan atlayarak kurtulan pilotun sağlık durumu iyi.
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