Konya'da caminin muslukları çalındı
Konya'nın Karapınar ilçesinde bir caminin şadırvanındaki 5 musluk çalındı.
Gündem 20.04.2022, 19:27
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Muradiye Camisi imamı Ahmet Uçan ve cemaat, öğle namazı için geldiklerinde şadırvanda bulunan 5 musluğun çalındığını fark etti.
Apak ve Çetmi mezarlıklarında da Çeşme musluklarının çalındığı kaydedildi.
Hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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