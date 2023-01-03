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Konu anket: "Kemal Kılıçdaroğlu Halk TV'yi fırçaladı"

Gazeteci Enver Aysever, Ekrem İmamoğlu yanlısı bir yayın politikası izleyen CHP yandaşı Halk TV'nin de Kılıçdaroğlu'ndan fırça yediğini söyledi.

Gündem 03.01.2023, 00:42
Konu anket: "Kemal Kılıçdaroğlu Halk TV'yi fırçaladı"

İYİ Parti'nin oy oranının yüzde 20 olarak gösterildiği bir anket dolaşıma sokuldu. CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, anket üzerinden İYİ Parti'yi hedef alarak, "Meral Akşener kendisine Cumhurbaşkanlığı seçimini getirecek her türlü saha hazırlığına girişti" dedi ve Türkiye'deki hiçbir ankette İYİ Parti'nin bu rakamlara ulaşamayacağını söyledi.

KILIÇDAROĞLU HALK TV'Yİ FIRÇALADI

Aysever, Ekrem İmamoğlu yanlısı bir yayın politikası izleyen CHP yandaşı Halk TV'nin de Kılıçdaroğlu'ndan fırça yediğini söyledi. Aysever, söz konusu ankette yer alan İYİ Parti ile ilgili verilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi ve "Bu anketi ya bir İYİ Parti İl başkanlığında ya da genel merkezinde yapmış olmaları lazım. Hiçbir ankette böyle bir sonuç yok" ifadelerini kullandı.

6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı bir dönemde İYİ Parti'nin böylesi bir rakamla verilmesini eleştiren Aysever, "Dikkat edin! Cumhurbaşkanı adayının ortaya çıkacağı dönemde rakamlar böyle. Yani CHP'de kımıldama yok, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan umut yok. CHP'nin örgütü mörgütü hiçbir işe yaramıyor. Bir tek bu tabloda büyüyen parti İYİ Parti!" tepkisini gösterdi.

Aysever sözlerinin devamında ise şunları dile getirdi:

"KAYNAĞI BELİRTİLMEYEN BİR TAKIM OPERASYONLAR"

"Bu türden anketleri daha çok göreceksiniz. Açıkla bakalım Konda... Konda kimin Bekir Ağırdır'ın... Seçime giderken her zaman olduğu gibi açıklaması yapılmayan, kaynağı belirtilmeyen bir takım operasyonların içinde bulunan örneklerden biri."

"TÜRKİYE'DE HİÇBİR ANKETTE İYİ PARTİ BU RAKAMLARDA ÇIKAMAZDI"

Türkiye'de yapılan hiçbir ankette İYİ Parti'nin bu rakamlara çıkamayacağının alyını çizen Aysever, "Türkiye'de hiçbir ankette İYİ Parti bu rakamlarda çıkamazdı. Ama artık çıkabilir, seçim sürecine girildi. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum ben" dedi ve Meral Akşener kendisine Cumhurbaşkanlığı seçimini getirecek her türlü saha hazırlığına giriştiğine dikkat çekti.

CHP BELEDİYELERİNE ÇALIŞIYOR DÜNYA PARA KAZANIYOR!

Bekir Ağırdır'ın güvenilir bir isim olmadığını söyleyen Aysever, Ağırdır'ın CHP belediyelerine çalışıp dünya para kazandığını söyledi.

Aysever'in hedefinde Ekrem İmamoğlu'na yakın bir yayın politikası izleyen Halk TV'de vardı.

Halk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni'nin söz konusu ankete tepki verdiğini ifade eden Enver Aysever, "Neden çünkü fırça yediler. Kemal Bey'den Halk TV fırça yemiştir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: TR Haber

#enver aysever #kemal kılıçdaroğlu #chp #İyi Parti #anket #Halk TV
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