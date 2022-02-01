Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne ödül
Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi (KÇM), Contact Center World tarafından düzenlenen yarışmada "En İyi Kamu Hizmeti" kategorisinde, dünyanın en iyi çağrı merkezi seçildi.
Gündem 01.02.2022, 14:29
Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, dünyanın en iyi çağrı merkezi seçilen KÇM'nin altın madalya aldığı belirtildi.
Açıklamada, tüm KÇM personeli tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.
Kurulduğu 2005'ten bu yana 7 milyon çağrıya yanıt veren KÇM'nin, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının Dışişleri Bakanlığı ile iletişim kurmak için kullandıkları başlıca araç haline geldiği ifade edilen açıklamada, KÇM'nin halihazırda konsolosluk mevzuatı konusunda eğitimli 60 personeliyle 7 gün 24 saat esasıyla hizmet verdiği kaydedildi.
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|Takımlar
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|P
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|54
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|22
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|4. Adana Demirspor
|23
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|23
|37
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|36
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|11. Kayserispor
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|31
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|30
|13. Kasımpaşa
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|24
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|23
|18
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|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Barcelona
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Villarreal
|22
|32
|8. Rayo Vallecano
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|22
|31
|10. Valencia
|22
|29
|11. Osasuna
|22
|28
|12. Celta Vigo
|22
|27
|13. Espanyol
|22
|27
|14. Granada
|22
|24
|15. Elche
|22
|23
|16. Getafe
|22
|22
|17. Mallorca
|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|22
|17
|20. Levante
|21
|11