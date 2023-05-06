KONDA Araştırma: Erdoğan yükselişte

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin son virajına girilirken seçmen temayülüne yönelik açıklama yapan KONDA Araştırma'dan Aydın Erdem, Başkan Erdoğan'ın trendinin yükseldiğini vurgularken, DP ve GP'ye oy çıkmadığını belirtti.

Asrın en kritik seçimine 8 gün kala seçmenin nabzını tutan KONDA Araştırma Analisti Aydın Erdem, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanmasına olumlu bakan seçmen oranının %50 seviyesinde olduğunu belirten Aydın Erdem, TBMM’de Cumhur İttifakı’nın Millet İttifakı’ndan fazla olacağını kaydetti. Toplum nezdinde ekonominin battığına dair bir algı olmadığını ifade eden KONDA analisti Erdem, Başkan Erdoğan’ın seçimi kazanmak için her şeyi yaptığını ancak muhalefetin yetersiz kaldığını dile getirdi.

Erdem, araştırmalarında 7’li koalisyon masası ortaklarından Demokrat Parti ve Gelecek Partisi’ne oy vereceğini söyleyen kimseye rastlamadıklarını vurguladı.

İşte Konda Araştırma Analisti Aydın Erdem’in Flu TV Youtube kanalında yaptığı değerlendirmelerden öne çıkanlar:

‘Erdoğan kazanırsa olumsuz olur’ diyen bir %60 vardı, ama bu yarı yarıya indi.

Bu zamana kadar ekonomiyi batırmış hiçbir siyasetçi tekrar iktidar yüzü göremedi. Şu an halkın nezdinde ekonomi batmış gözükmüyor.

'Erdoğan kazanırsa olumsuz olur' diyenler %68’den %53’e düştü.

Cumhur İttifakı’nın oy oranı Meclis’te Millet İttifakı’ndan fazla. Bunun tersi çıkarsa çok şaşırırım.

Erdoğan kazanmak için her şeyi yapıyor. Ama bu oyunu bozmaya çalışan bir muhalefet yok şu anda.

Demokrat Parti ve Gelecek Partisi’ne oy vereceğini söyleyen kimseye rastlamadık araştırmalarda. Oyları o derecece düşük.