'Komünistim ama milli olduğu için, anti emperyalist olduğu için, Amerikaya baş kaldırdığı için Tayyip Erdoğan'a oy vereceğim' diyen emekli vatandaşın sokak röportajı sosyal medyada viral oldu.

İşte "Komünistim ama Tayyip Erdoğan'a oy vereceğim" diyen o vatandaş: