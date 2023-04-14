'Komünistim ama Tayyip Erdoğan'a oy vereceğim'
'Komünistim ama Tayyip Erdoğan'a oy vereceğim' diyen emekli vatandaşın videosu sosyal medyada viral oldu.
Gündem 14.04.2023, 22:41 15.04.2023, 00:09
'Komünistim ama milli olduğu için, anti emperyalist olduğu için, Amerikaya baş kaldırdığı için Tayyip Erdoğan'a oy vereceğim' diyen emekli vatandaşın sokak röportajı sosyal medyada viral oldu.
İşte "Komünistim ama Tayyip Erdoğan'a oy vereceğim" diyen o vatandaş:
Komünist dayı nasıl dolduysa artık caddeyi de inletmiş. pic.twitter.com/RAdljQfu5E— Ersin Çelik (@ersinceliq) April 14, 2023
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