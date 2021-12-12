Komşuların kavgası hastanede bitti
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada, baygınlık geçiren hamile kadın ile yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Gündem 12.12.2021, 14:16 12.12.2021, 15:14
Mevlana Mahallesi Ayyıldız Caddesi'nde komşular arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.
Kavgada baygınlık geçiren hamile A.B. ile kafasına darbe alan E.Ş, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
12
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|16
|39
|2. Konyaspor
|16
|30
|3. Hatayspor
|16
|29
|4. Başakşehir
|16
|28
|5. Fenerbahçe
|15
|27
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Karagümrük
|16
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Antalyaspor
|16
|21
|11. Adana Demirspor
|15
|20
|12. Sivasspor
|15
|19
|13. Giresunspor
|15
|19
|14. Kayserispor
|15
|19
|15. Altay
|16
|18
|16. Gaziantep FK
|15
|18
|17. Göztepe
|16
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|15
|14
|19. Rizespor
|16
|13
|20. Kasımpaşa
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Ümraniye
|15
|30
|3. Erzurumspor
|14
|28
|4. Eyüpspor
|15
|27
|5. Bandırmaspor
|15
|25
|6. İstanbulspor
|15
|23
|7. Kocaelispor
|15
|23
|8. Gençlerbirliği
|15
|23
|9. Samsunspor
|14
|22
|10. Tuzlaspor
|14
|22
|11. Boluspor
|15
|20
|12. Adanaspor
|16
|20
|13. Menemenspor
|15
|19
|14. Bursaspor
|15
|18
|15. Manisa FK
|16
|18
|16. Ankara Keçiörengücü
|15
|17
|17. Denizlispor
|15
|15
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|15
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|16
|38
|2. Liverpool
|16
|37
|3. Chelsea
|16
|36
|4. West Ham
|15
|27
|5. M. United
|16
|27
|6. Arsenal
|16
|26
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Wolverhampton
|16
|21
|9. Brentford
|16
|20
|10. Brighton
|15
|20
|11. Leicester City
|15
|19
|12. Aston Villa
|16
|19
|13. Everton
|15
|18
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|16
|16
|16. Southampton
|16
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|16
|39
|2. Sevilla
|16
|34
|3. Real Betis
|16
|30
|4. Atletico Madrid
|15
|29
|5. Real Sociedad
|16
|29
|6. Rayo Vallecano
|16
|27
|7. Valencia
|17
|25
|8. Barcelona
|15
|23
|9. Espanyol
|17
|23
|10. Athletic Bilbao
|17
|21
|11. Osasuna
|16
|21
|12. Mallorca
|17
|20
|13. Celta de Vigo
|17
|17
|14. Villarreal
|15
|16
|15. Granada
|15
|15
|16. Elche
|17
|15
|17. Deportivo Alaves
|16
|15
|18. Getafe
|17
|12
|19. Cádiz
|16
|12
|20. Levante
|17
|8