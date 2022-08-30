Komşuda 4,4 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.
Gündem 30.08.2022, 09:01 30.08.2022, 09:18
Reuters haber ajansının Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezine dayandırdığı habere göre, Yunanistan'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremde herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.
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