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Komsiser Yardımcılığı sınav sonuçları belli oldu

Polis Akademisi Başkanlığı'nın duyurusuna göre meslekte fiilen iki yılını dolduran lisans mezunu polis memurları arasından Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne (PAEM), yapılacak alım için 17 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen sınav yazılı sonuçları açıklandı.

Gündem 28.10.2021, 15:19
Komsiser Yardımcılığı sınav sonuçları belli oldu

Polis Akademisi Başkanlığı'nın duyurusu:

Teşkilatımızın amir ihtiyacını karşılamak amacıyla, 16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı resmi gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin hükümleri çerçevesinde, meslekte fiilen iki yılını dolduran lisans mezunu polis memurları arasından Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne (PAEM), alım yapılacağı duyurulmuştur.

Bu doğrultuda, Anadolu Üniversitesi tarafından İlk Derece Amirlik Eğitimi Yazılı Sınavı 17 Ekim 2021 Pazar günü (11) Bölge Merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Yapılan yazılı sınava ait sonuçlar 27.10.2021 tarihinde duyurulmuştur.

Not 1: Sınav sorularına yapılan itirazlar Anadolu Üniversitesi tarafından değerlendirilmiş olup, iptal edilen 1 soru herkes için doğru kabul edilmiştir.

Not 2: Yazılı sınav sonuçlarına itirazlar 27.10-01.11.2021 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne daha önce Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinde (www.pa.edu.tr) yayınlanan takvim doğrultusunda yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

#Komsiser Yardımcılığı #Sınav
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