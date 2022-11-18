Komisyondan HDP'li Semra Güzel için karar
TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu’nda, PKK’lı teröristle fotoğraflarının ortaya çıkması sonrası dokunulmazlığı kaldırılan ve tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesi için Meclis Başkanlığı tezkeresi oy çokluğuyla kabul edildi.
Gündem 18.11.2022, 08:24
TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu’nda, PKK’lı teröristle fotoğraflarının ortaya çıkması sonrası dokunulmazlığı kaldırılan ve tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesi için Meclis Başkanlığı tezkeresi oy çokluğuyla kabul edildi. Güzel’in vekilliğinin düşürülmesi için TBMM Genel Kurul’unda yapılacak oylamada salt çoğunluk (301) gerekiyor.
HDP’DEN ŞAŞIRTAN SAVUNMA
Karma Komisyonu’nun CHP’li ve İYİ Parti’li üyeleri kararın şeklen de olsa hukuka uygun olduğu için Güzel’in vekilliğinin düşürülmesi yönünde oy kullanacaklarını açıkladı.Semra Güzel adına savunma yapan HDP’li Mehmet Rüştü Tiryaki, Güzel’in hakkında 15 yıl hapis cezası olduğu için kaçtığını ifade ederek, bu durumun da suç olmadığını savundu.
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