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Komandolar zorlu kış şartlarına daima hazır

Terörle mücadelenin en önemli unsurlarından komandolar, Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda gördükleri zorlu eğitimler ile zorlu hava ve arazi koşullarındaki görevlere hazırlanıyor.

Gündem 27.03.2022, 13:59
Komandolar zorlu kış şartlarına daima hazır

Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Komando İhtisas Kursu'na ev sahipliği yapıyor.

Yılda bir kez düzenlenen ve gönüllük esasına göre başvuruların yapıldığı kursa sadece subay ve astsubaylar katılabiliyor.

Zorlu kursu tamamlayabilmek için yoğun çaba sarf eden komandolar, 8 ay sürecek komando kursunun aşamalarına katılıyor. Bu aşamaların en zorluları arasında ise güç, cesaret ve kararlılık gerektiren "derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe harekatı" yer alıyor.

Komando adaylarının her türlü hava ve arazi şartında fiziksel ve psikolojik yeterliliğe sahip olmaları için eğitimler Davraz Dağı'nın 2 bin metrelik rakımında gerçekleştirildi.

Kardan nöbet kuleleri yapıyorlar

Eğitimler sırasında komandolar, dondurucu soğuktan korunmak için iglolar (sıkıştırılmış kardan yapılan evler), kardan oluşan nöbet kuleleri, tilki oyuğu, ateş çukuru ve kar mağarası gibi yaşam alanları yapıyor.

Komandolar, kurs boyunca ileri kayak, kar araçları kullanma, derin kar ve şiddetli soğukta çeşitli silahlarla atış, soğuk hava koşullarına göre oryantasyon ve muharebe planlanması yapıyor.

Kurtarma ve kaçırma eğitimlerinin yanı sıra "esirgeme harekatı", derin karda kayaklı ve hedikli intikal, derin kar ve güç koşullarda hayatı idame ve barınma konularında da göreve hazır hale gelen komandolar, kış dağcılığı, çığdan korunma ve sakınma, çığda arama kurtarma, ilk yardım ve sıhhi tahliye konularında da üstün yetenek kazanıyor.

"Ulaşılamaz" zirvelere çıkıyorlar

Umulmadık yer ve zamanda baskın etkisi yaratarak "düşmanı" etkisiz hale getirmek isteyen komando adayları, "ulaşılamaz" denilen dağların zirvesine ileri kayak ve dağcılık teknikleriyle çıkıyor. Komandoların bu zorlu yolculuğunda zaman zaman da sarp arazide ilerleyebilen katırlar yer alıyor.

Tamamen beyaz kıyafet ve silahlarındaki beyaz kamuflajla karda adeta görünmez hale gelen komandolar, sessizce sızdıkları düşman hatlarında terörist hedefleri başarılı atışlarla yerle bir ediyor.

Toroslar'da komando andı

Harekata katılan komandolar, gösterdikleri başarıyla dosta güven, düşmana korku veriyor.

Eğitimlerde ustalıkla hareket eden, ülkenin güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı başarılı şekilde mücadele edeceklerini gözler önüne seren komandolar, harekatı Toroslar'ın zirvesinde komando andı okuyarak tamamlıyor.

#ısparta
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