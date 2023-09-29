"Koltuk kavgasını bırakın TEKNOFEST'in tadını çıkarın"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, festivalin İzmir'e ve Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir etkinlik olduğuna inandığını ifade etti. Ayrıca, ileri teknolojiyi arayan herkesi festivali ziyaret etmeye davet ederek, koltuk kavgalarına ara verip TEKNOFEST'in tadını çıkarmalarını önerdi.

Erdoğan, TEKNOFEST'in gençliğinin dünya genelinde yankı uyandırdığını belirterek, E-Devlet uygulamasının başarısını vurguladı. E-Devlet kapısının 64 milyon insan tarafından kullanıldığını ve Avrupa'da örnek gösterilen bir sistem olduğunu söyledi.

Savunma sanayii konusunda da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 850 farklı projeyi titizlikle hayata geçirdiklerini belirtti ve savunma ihracatının bu yılki hedefinin 6 milyar doları aşmak olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir ve diğer şehirlerin hak ettikleri hizmetlere kavuşacaklarına vurgu yaparak, 2024 yerel seçimlerine ilişkin de açıklamalarda bulundu ve İzmir'in gerçek belediyecilikle tanıştırılacağını ifade etti.