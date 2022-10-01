Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 293 kişiye tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 27 Eylül'de 32 ilçede eş zamanlı, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 367 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 367 şüpheliden 293'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kentte düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"na 1050 ekip otosu, 4 bin 617 personel, 25 narkotik dedektör köpeği, 2 helikopter ve 2 İHA katılmış, adreslerde yapılan aramalarda 54 kilo 5 gram sentetik kannabinoid bonzai, 28 kilo 996 gram esrar, 6 kilo 810 gram metamfetamin, 37 bin 745 ecstasy, 14 tabanca, 7 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca ve 214 fişek ele geçirilmişti.