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'Kökünü Kurutma'da son durum açıklandı

'Kökünü Kurutma operasyonundaki son durumu İçişleri Bakanı Soylu açıkladı.

Gündem 22.03.2023, 09:00
'Kökünü Kurutma'da son durum açıklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da ikincisi gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 212 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Soylu, Adana Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi binasında yaptığı açıklamada, depremin 45. günü olduğunu ve yarın mübarek ramazana kavuşulacağını ifade etti.

Vatandaşların ramazanını tebrik eden Soylu, depremin 45. gününde 45. "Kökünü Kurutma Operasyonu"nu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Soylu, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile düzenlenen operasyona ilişkin, şöyle konuştu:

"Bundan 6 ay önce yine Adana'daydık. 4 Ekim'de yine bir Kökünü Kurutma Operasyonu yapmıştık. Yine buradaydık, yine huzurlarınızdaydık. O başarılı operasyonda evlatlarımız yine Adana'da uyuşturucu satan, uyuşturucu satışını koordine eden, imalatını yapan, ticaretini yapan çeteleri çökertmişlerdi. Şimdi de o tarihten itibaren yine Adana İl Emniyetimiz ve İl Jandarma Komutanlığımız durmadılar. Tam 6 aydır yeni bir operasyonun düğmesine bastılar. 6 ay boyunca gerek teknik takip, gerek izleme, gerekse diğer hukukun el verdiği unsurlar çerçevesinde uyuşturucunun kökünü kurutabilmek için elinden gelen gayreti ortaya koydular."

Sabah saat 05.00'te, "kahramanları" yine dualarla yola çıkardıklarını aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Sağ olsunlar yine bizi mahcup etmediler. Çok zor olan bu operasyonlarda herhangi bir şekilde burunları kanamadan operasyonu başarıyla tamamladılar. Toplam 224 şüpheli hedefleri vardı. Bu 224 şüpheli hedefin 212'sini gözaltına aldılar. Toplam 2 bin 218 personel hem emniyet hem de jandarma hava araçları, aynı zamanda 30 dedektör köpek ile gerçekleştirilen bu operasyonu başarıyla tamamladılar ve adalete yakalanan şüphelileri teslim ettiler. Zor günler yaşadığımız bu dönemlerde, deprem dolayısıyla bu büyük afet ve bu büyük imtihan sürecinde devlet, kamu güvenliği ve kamu düzeni açısından hiçbir görevini ihmal etmemektedir. Vatandaşımızın bizden beklediği, milletimizin bizden beklediği bu zor dönemde devletin bütün asli unsurlarını yerine getirmesini sağlamaktır. Terörle mücadeleden uyuşturucuya, kaçak göçle mücadeleden asayişe kadar bütün görevlerini özellikle devlet, aksaksız ve eksiksiz yerine getirmektedir. Milletimiz buna inansın, itimat etsin."

"Uyuşturucuyla mücadelemiz kökünü kurutana kadar devam edecek"

Bakan Soylu, uzun zamandır hazırlanan bu operasyonun başlatılmasını sağladıklarını anlatarak şunları kaydetti:

"Uyuşturucuyla her ne şekilde, her ne durumda olursak olalım mücadelemiz devam edecek ve kökünü kurutana kadar da bu mücadeledeki hem millete olan sorumluluğumuzu hem bu mücadeleyi başarıyla bitirme inancımızı sürdüreceğiz. Çocuklarımızı, gençlerimizi uyuşturucu illetine teslim etmeyeceğiz. Hem milletimizin Türk Polis Teşkilatına hem milletimizin Türk Jandarma Teşkilatına güvenmesini, itimat etmesini bir kez daha istiyor ve diliyoruz. O açıdan bize bu konuda destek olan gerek evlatlarını sürekli kontrol ederek, gerek ihbarlarda bulunarak gerekse de devletimizle birlikte hareket ederek gerekse devletimize itimat ederek, inanarak ve aynı zamanda da evlatlarımıza dua ederek destek olan aziz milletimize hem teşekkür ediyoruz hem de sorumluluklarımızı bildiğimizi bir kez daha kendilerine ifade etmek istiyoruz."

Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini ve koordinasyonu sağlayan Adana Cumhuriyet Başsavcılığını tebrik eden Soylu, "İnşallah bu operasyonlar devam edecek. Bunu her daim söylüyorum. Bu ikinci gelişimiz. Uyuşturucunun kökünü kurutmak için 2 bin defa da olsa Adana'ya geleceğiz. Elimiz kanda da olsa, elimiz başka bir sürecin içerisinde bir uğraşla da olsa bu mücadelemiz devam edecektir." şeklinde konuştu.

Bakan Soylu'ya, açıklaması sırasında Vali Süleyman Elban, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt eşlik etti.

#süleyman soylu
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