Koceli'deki TMO deposunda patlama

Kocaeli'de Derince Limanı mevkiinde büyük bir patlama oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposunda meydana geldiği öğrenilen patlama sonrası dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kentin büyük bölümünde hissedilen patlamada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Derince Belediye Başkanı Aygün yaptığı açıklamada, "2 silo etkilendi, patlamanın nedenini henüz bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bugün saat 14.40 sıralarında Kocaeli'nin Derince Limanı mevkiinde kuvvetli bir patlama meydana geldi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposunda yaşandığı öğrenilen patlama Gölcük'ten de hissedildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Dumanların yükseldiği olay yerine TEM ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi.

Kocaeli'de Derince Limanı mevkiinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda patlama meydana geldi. Patlama tüm kentte hissedilirken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, patlamada 2’si ağır 10 kişinin yaralandığını açıkladı. pic.twitter.com/FU8J1ZBV5K — Abdullah Çiftçi (@abdullahciftcib) August 7, 2023

PATLAMADA 5 KİŞİ YARALANDI

Kentin büyük bölümünde hissedilen patlamanın ardından ambulanslar da olay yerine ulaştı. Patlamada 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI AYGÜN: 2 SİLO ETKİLENDİ

Patlama sonrasında olay yerine giden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "2 silo etkilendi, patlamanın nedenini henüz bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.