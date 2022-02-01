Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Gündem 01.02.2022, 08:24
Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Fabrikanın deposunda başlayan ve kısa sürede fabrika içersine yayılan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu, yangın büyümeden kontrol altına alındı, yanan atık malzemeler söndürüldü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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