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Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde tespitler bulunan 6 şahsa yönelik Kocaeli merkezli Ankara, Erzincan ve Osmaniye illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gündem 24.08.2022, 08:12
Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

Kocaeli merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde tespitler bulunan 6 şahsa yönelik Kocaeli merkezli Ankara, Erzincan ve Osmaniye illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

#fetö
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