Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

Kocaeli merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde tespitler bulunan 6 şahsa yönelik Kocaeli merkezli Ankara, Erzincan ve Osmaniye illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.