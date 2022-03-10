Kocaeli-İstanbul yönünde tır ve kamyon geçişi yasaklandı

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kocaeli'den İstanbul istikametine saat 04.00’ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar tır ve kamyon geçişi engellendi.

Kuzey Marmara ve Anadolu otoyolları ile D-100 kara yolunda önlem alan polis, sürücüleri uyararak tır ve kamyonların geçişine izin vermedi.

Sürücüler, bulundukları bölgelerde en yakın dinlenme tesisleri ile tır parklarına yönlendirildi.