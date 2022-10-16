Kocaeli'de baba ve 4 yaşındaki kızı evde ölü bulundu
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde baba ile 4 yaşındaki kızı evde ölü bulundu, anne ise bilinci kapalı olarak götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.
Gündem 16.10.2022, 09:17
Emek Mahallesi Çimen Sokağı'nda yaşayan 34 yaşındaki İbrahim K.'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Çilingir yardımıyla eve giren polis ve sağlık ekipleri, İbrahim K.'yi, 4 yaşındaki kızı E.M.K.'yi ve anne Songül K.'yi hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, İbrahim K. ile kızı E.M.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Bilinci kapalı olan anne ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İbrahim K. ile kızının cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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