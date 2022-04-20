Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Gündem 20.04.2022, 22:32
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan R.Ş'nin (30) Gebze ilçesinde olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan R.Ş. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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