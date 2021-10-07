Kobani olaylarında delil karartan 183 FETÖ'cü polis ihraç edildi

HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın çağrısı üzerine fitili ateşlenen 6/8 Ekim Kobani provokasyonuyla ilgili önemli bir ayrıntı, 7 yıl sonra ortaya çıktı. Başta Diyarbakır olmak üzere bölge geneline yayılan, 53 kişinin hayatını kaybettiği, kamu binalarının yağmalandığı milyonlarca liralık zararın oluştuğu olayların ardından emniyet teşkilatının omurgasını oluşturan TEM ve İstihbarat Şubelerinde örümcek ağı gibi yuvalanan FETÖ'cü polisler, olaylara katılan zanlıları tespit etmek yerine delil karartarak bazıları cezaevinde, bazıları da asker de olan alakasız kişileri şüpheli yaptı.

Bu şekilde olaylarla alakası olmayan 97 kişi beraat ederken, mahkemelerin gerçek faillerin tespiti için talep ettiği MOBESE ve zırhlı araçların kayıtları da "Kameralar bozuktu" denilerek gönderilmedi.

DELİL KARARTTIKLARI TESPİT EDİLDİ

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında ise Kobani protestolarıyla ilgili soruşturmalarda görev aldıkları belirlenen TEM ve İstihbarat Şubede görevli 183 FETÖ üyesi polisin, meslekten ihraç edildikleri tespit edildi.

Bazıları halen tutuklu olan eski polislerden, bir kısmının da yurtdışına kaçtıkları belirlendi. O dönem Kobani olaylarıyla ilgili yargılamaları yapan üst düzey bir yargı mensubu, "FETÖ'nün buradaki asıl amacı bölge halkıyla devleti karşı karşıya getirmekti. Fail diye karşımıza çıkardıkları kişilerin pijamayla, terlikle yakalandıklarına, bazılarının cezaevinde, bazılarının askerde olduklarına tanıklık ettik.

Amaçları masum insanları fail diye fişleterek devlete düşman haline getirmek, diğer yandan da asıl failleri gizleyerek onların dışarıdaki provokasyonlarına çanak tutmaktı. Bu soruşturmada görev alanların hatırı sayılı bir kısmının FETÖ'den ihraç olmaları da oldukça manidar" dedi.

Kaynak: Sabah