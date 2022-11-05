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Kobani davasında tahliyeler

Kobani davasında 2 sanık tahliye edilirken Demirtaş ve Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 18 sanığın tutukluluk halinin ise devamına karar verildi.

Gündem 05.11.2022, 23:34
Kobani davasında tahliyeler

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada tutuklu 2 sanık tahliye edildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davada ara karar kuran mahkeme, sanıkların tutukluluk durumlarını da değerlendirdi.

Heyet, tutuklu sanıklar Bircan Yorulmaz ve Mesut Bağcık'ın adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi.

Demirtaş ve Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 18 sanığın tutukluluk halinin ise devamına karar verildi.

Davanın sonraki celsesi 21 Kasım-2 Aralık tarihlerinde görülecek.

- İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianameye göre, Suriye'deki iç savaş nedeniyle terör örgütü DEAŞ'ın Kobani'ye (Aynularab) saldırması üzerine Ekim 2014'te HDP yönetimi ile terör örgütü PKK elebaşları, sokağa çıkma çağrısında bulundu.

Yapılan çağrılarla aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da olduğu 35 il ve 96 ilçede yasa dışı gösteriler başlatıldı, kolluk güçlerinin yanı sıra siviller de hedef alındı.

Olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı, 197 okul yakıldı, 269 kamu binası tahrip edildi, 1731 ev ve iş yeri yağmalandı, 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.

Aralarında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de olduğu 75'i firari 108 sanığın ülke genelindeki bütün eylemlerden sorumlu tutulduğu iddianamede, sanıkların tamamının 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve süreli hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Kaynak: AA
#kobani davası #tehliye
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