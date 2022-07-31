KMO'da zincirleme kaza
Kuzey Marmara Otoyolu'nda (KMO) 2 otomobil ile bir yolcu otobüsü zincirleme trafik kazasına karıştı.
Gündem 31.07.2022, 16:17
Otoyolun Ankara istikametinde iki otomobil ile bir yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.
Kazada yaralanan bazı kişiler, olay yerine giden sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
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