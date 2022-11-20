KKTC'den Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na destek
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerce üs olarak kullanılan bölgelere yönelik başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"na desteğini bildirdi.
Gündem 20.11.2022, 13:04
Ertuğruloğlu, yayımladığı mesajda, "Ana vatanımız Türkiye’nin, hudut güvenliğini sağlamak ve terörü kaynağında yok etmek maksadıyla başlattığı Pençe Kılıç Hava Harekatı’nın hedefine ulaşmasını, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muzaffer olmasını yürekten temenni ediyorum." ifadesine yer verdi.
MSB, "Hesap zamanı" mesajı vermişti
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından gece yapılan "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımı ile harekatın başladığı duyurulmuştu.
İHA'ların belirlediği terörist inleri tam isabet atışlarla yerle bir edildi.
Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara ve tüneller de başarıyla tahrip edildi. Terör örgütünün sözde karargahları da tam isabetle vuruldu.
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