banner38

KKTC'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve KKTC Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi.

Gündem 23.01.2023, 09:59
KKTC'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, İsveç’te Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim'in yakılmasını kınayarak, "Bu türden çağ dışı yaklaşımlar tüm dünya insanlığına yönelik bir tehdittir, dünya barışını dinamitlemektir." ifadesini kullandı.

Tatar açıklamasında, Danimarka'daki aşırı sağcı Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) Lideri Rasmus Paludan'ın, İsveç polisinden aldığı izinle Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasının, demokrasi ve fikir özgürlüğü ile açıklanması mümkün olmayan, dünya üzerinde 2 milyar insanın inancına ve kutsal değerlerine yönelik yapılan düşmanca bir öfkenin tezahürü olduğunu belirterek, Avrupa'da yabancı düşmanlığı, göçmenlere yönelik yürütülen sistematik ötekileştirme ve İslam dinine ve Müslümanlara karşı duyulan nefretin son 10 yılda büyük ölçekte görüldüğünü kaydetti.

Tatar, İsveç yöneticilerini eylemin faali hakkında nefret suçundan adli işlem başlatmaya çağırarak, "Bu adımları atmak bir gereklilikten öte dünya barışına, huzuruna ve insanlığa karşı bir ödevdir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, eylemi protesto etti

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, yaptığı açıklamada, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstererek, uluslararası toplum ve yargı makamlarının konuya tepki göstererek, müdahil olmaları gerektiğini belirtti.

İsveç'te kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırının, Müslüman Kıbrıs Türk halkını derinden yaraladığını aktaran Töre, yapılan bu hareketi, her fırsatta demokrasi ve özgürlükler ile övünen ve Avrupa'nın en büyük üçüncü ülkesi konumunda olan İsveç'in, farklı inanç ve yaşam biçimlerine karşı yaptığı büyük müdahalesi olarak gördüklerini bildirdi.

KKTC Din İşleri Başkanı Ünsal'dan kınama

KKTC Din İşleri Başkanı Ünsal da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde, insanlığın hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim'i yakmayı hedefleyen eyleme üzülerek şahit olduklarını, bu kasıtlı saldırıya İsveç makamlarının izin vermesinin kendilerini daha da üzdüğünü aktararak, "İnancımıza ve değerlerimize yapılan bu faşist saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 19 45
2. Fenerbahçe 18 38
3. Başakşehir 19 37
4. Beşiktaş 18 35
5. Trabzonspor 19 35
6. Adana Demirspor 19 34
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 19 26
9. Alanyaspor 19 25
10. Karagümrük 19 22
11. Giresunspor 19 21
12. Gaziantep FK 19 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Kasımpaşa 19 19
15. Antalyaspor 18 18
16. Sivasspor 19 18
17. Hatayspor 18 17
18. İstanbulspor 19 15
19. Ümraniye 18 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 41
2. Samsunspor 20 38
3. Keçiörengücü 20 36
4. Bodrumspor 20 35
5. Pendikspor 20 34
6. Bandırmaspor 19 34
7. Boluspor 20 33
8. Rizespor 19 31
9. Sakaryaspor 20 31
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 20 27
12. Adanaspor 20 22
13. Altay 20 21
14. Erzurumspor 20 21
15. Tuzlaspor 20 19
16. Ö.K Yeni Malatya 20 16
17. Altınordu 20 16
18. Denizlispor 19 15
19. Gençlerbirliği 20 10
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 20 33
6. Brighton 19 31
7. Fulham 20 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 17 44
2. Real Madrid 17 41
3. Real Sociedad 18 38
4. Atletico Madrid 18 31
5. Villarreal 18 31
6. Real Betis 17 28
7. Osasuna 18 28
8. Athletic Bilbao 18 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 18 25
11. Girona 18 21
12. Espanyol 18 20
13. Valencia 16 19
14. Almeria 17 18
15. Sevilla 18 18
16. Getafe 18 17
17. Celta Vigo 18 17
18. Real Valladolid 18 17
19. Cadiz 18 16
20. Elche 18 6
banner23