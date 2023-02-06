KKTC'den deprem nedeniyle Türkiye'ye taziye mesajı

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, Kıbrıs Türk halkı adına Türkiye'nin acısını yürekten paylaştıklarını belirterek, can kaybının az olmasını dilediklerini bildirdi.

Türkiye ile her zaman dayanışma içinde olduklarını kaydeden Tatar, "Kayıplarımıza Tanrı’dan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar ve ana vatan Türkiye’mize büyük geçmiş olsun dileklerimi, şahsım ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarım adına büyük bir üzüntü, acı ve kederle iletirim." ifadesini kullandı.

30 kişilik ekip gönderilecek

Öte yandan, TRT Haber’e konuşan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 30 kişilik bir arama kurtarma ekibinin, 8 araçla birlikte 12.00’de destek için Türkiye’ye gideceğini söyledi.