KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Kayseri Valiliğinde

Çeşitli etkinliklere katılmak için Kayseri'ye gelen Tatar, Valiliği ziyaretinde, KKTC'de büyük bir mücadele içerisinde olduklarını belirtti. Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin Türkiye’nin desteği ile yıllardır sürdürüldüğünü vurgulayan Tatar, KKTC'nin uluslararası anlamda bazı sıkıntılar yaşasa da her geçen gün daha da geliştiğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile aralarındaki münasebetlerin, bağların ve temasların çok yoğun olduğunu belirten Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, turizm yatırımları, üniversiteleri, faklı sektörlerde hizmetlerin de gelişmesiyle gerçekten bir noktaya gelmiştir. Pandemi döneminde ve şu andaki ekonomik kriz dolayısıyla birtakım sıkıntılarımız vardır ancak çalışarak, üreterek ve doğru kararları almak suretiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha da ileriye taşımak hepimizin temennisi ve hedefidir." diye konuştu.

Türkiye'ye hep anavatan gözüyle baktıklarını çünkü asırlardan beridir verilen mücadelelerde Türk halkı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında yer aldığını aktaran Tatar, şimdi de desteğin sürdüğünü anlattı. Pandemi döneminde büyük sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Tatar, "Sağlık konusunda sıkıntılı dönemler olmuştur. Her zaman Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ve özellikle Sağlık Bakanı'mız Fahrettin Koca yanımızda olmuştur. Gerek birtakım acil ihtiyaçların giderilmesinde gerek aşıların temininde ve bilahare bütün süreçlerde hep istişare içerisinde olduk. Şimdi de bu ekonomik kriz dolayısıyla yine yoğun bir çalışma içerisindeyiz." dedi.

"Seçim sonuçları da gerçekten beni çok memnun etmiştir"

Kuzey Kıbrıs'ta geçen pazar seçim olduğunu hatırlatan Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu seçimde yeni bir parlamento seçilmiştir. Bu parlamento inşallah önümüzdeki 5 yılda Kuzey Kıbrıs'ın gelişmesi ve kalkınması için güzel ve önemli hizmetler verebilecektir. Cumhurbaşkanı olarak beklentim budur. Seçim sonuçları da gerçekten beni çok memnun etmiştir. Bunu da burada ifade etmekte fayda vardır. Çünkü bildiğiniz gibi bundan 15 ay kadar önce Kuzey Kıbrıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanı seçilmiş ve bilahare Kıbrıs'ta artık yeni bir dönemin başlayacağını çünkü federal temelde bir anlaşmanın mümkün olmadığını yıllardır, belki 50 yıldan fazladır Kıbrıs'ta bir ortaklık cumhuriyetinin kurulması için Kıbrıs Türk halkı Türkiye'nin desteği ile elinden geleni yapmıştır. İyi niyetini ortaya koymuştur ama hiçbir zaman karşılığını bulamamıştır. Çünkü Rum tarafı daha fazla kendi hükümdarlıklarında, kendi egemenliklerinde belki Kıbrıs'ı ileride bir Yunan adası yapacağı hayali ile zaten biliyorsunuz 1960'dan önce hep öyleydi. Kıbırıs'ı Yunanistan'a bağlamak için Enosis'i harekete geçiren ve bir bakıma Türkiye'yi de Doğu Akdeniz'den ve Kıbrıs'tan çıkarma siyasetini her zaman hedefleyen Rum tarafıyla yaptığımız çeşitli görüşmelerde, müzakerelerde anlayışlarının pek değişmediğini dolaysıyla artık benim cumhurbaşkanı seçilmemden sonra elbette Türkiye ile istişare ettikten sonra yeni siyaset, o yeni siyasette işte yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devlet. Böylelikle kuzeyde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti egemen bir devlet. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerini en iyi şekilde sürdürmek suretiyle o Türkiye'nin bizim için garantörlüğü ve Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığının caydırıcı güç olarak ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla yeni siyaset Kıbrıs Türk halkının gelecekte de güvenlik, barış ve huzur içerisinde adada yaşamasını temin etmesi, aynı zamanda da Türkiye'nin oradaki varlığı hem bizim güvenliğimiz için hem de 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti'nin de güvenliği ve ebetteki huzuru için çok önemlidir."

Rumların yeni füze alımı

Dün Kıbrıs'ta çıkan bir haberde Rumların bazı emperyalist güçlerle füze savunma sistemlerini güçlendirmek için yeni füzeler almakta olduklarını öğrenmesi üzerine hemen bir açıklama yaptığını hatırlatan Tatar, bunun son derece yanlış olduğunu ve şu anda Doğu Akdeniz'de gerginliği daha da artırabileceğini belirttiğini anlattı. Türkiye Cumhuriyeti'nin KKTC'nin garantörü olduğuna işaret eden Tatar, şunları kaydetti:

"Garantör olarak mutlaka bunlara vereceği cevaplar vardır. Zaten bildiğiniz gibi her vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan da Milli Savunma Bakanı'mız Hulusi Akar da 'Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'nin ne Kuzey Kıbrıs Türk halkının halklarını asla yedirtmeyiz.' diyerek gerekli mesajları her vesileyle vermektedir. Kıbrıs'ın konumuna baktığımızda Doğu Akdeniz'de gelişen konjonktürde gerek jeostratejik gerek jeopolitik gelişmelere bağlı olarak Kıbrıs'ın ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin statüsü, değeri ve önemi her geçen gün artmaktadır. Dünya siyaseti ve bu bölgede yaşananlar işi bu noktaya getirmiştir. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha da güçlendirmek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yıllardır mücadele veren Kıbrıs Türk halkının refahını, mutluluğunu ve elbette müreffeh yaşamını daha da umutlu bir şekilde geleceğe taşımak için hep birlikte çalışmalarımızı bu anlayış ile sürdürmekteyiz."