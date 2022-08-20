KKTC Cumhurbaşkanı'ndan kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep'teki trafik kazasında yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Gündem 20.08.2022, 17:41
KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen ve 15 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili mesaj yayımladı.
Tatar, mesajında, "Bugün Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen trafik kazası sonucu 15 kişinin hayatlarını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kazada hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale eden ekiplere yolcu otobüsü çarpmış, 4'ü sağlık çalışanı, 3'ü itfaiyeci, 2'si gazeteci 15 kişi yaşamını yitirmişti.
Kaynak: AA
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