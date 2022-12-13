KKM’nin maliyeti sıfırlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022 yılında zorlu küresel finansal koşullara rağmen Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesaplarının (KKM) finansal istikrarın korunmasında son derece etkin bir rol oynadığını söyledi. Nebati, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu. KKM’nin maliyetinin giderek azaldığına dikkat çeken Nebati, “Ocak-Ekim döneminde KKM’ye bütçeden 91,6 milyar TL harcama yapılırken, kurdaki istikrar ile Kasım ve Aralık’ta şu ana kadar bütçeden herhangi bir aktarım yapılmamıştır” dedi.

İSTİKRARI KKM İLE SAĞLADIK

KKM ile döviz kurlarında oynaklığı azaltarak TL’ye olan güveni artırdığını söyleyen Nebati, döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduat içindeki payının yüzde 70,9’dan yüzde 50’ye gerilediğini söyledi. Yapılan tüm eleştirilere rağmen KKM’nin finansal sisteme ve ekonomiye büyük faydalar sağladığını aktaran Nebati, “Altını çizmek isterim ki bir uygulamayı değerlendirirken, onun sadece maliyetine odaklanırken, katkılarını göz ardı etmek, kesinlikle objektif bir değerlendirme değildir” dedi. KKM’nin maliyeti giderek azaldığına dikkat çeken Nebati, “Ocak-Ekim döneminde KKM’ye bütçeden 91,6 milyar TL harcama yapılırken, kurdaki istikrar ile Kasım ve Aralık’ta şu ana kadar bütçeden herhangi bir aktarım yapılmamıştır. Önümüzdeki dönemde Türkiye Yüzyılı’na yakışır şekilde ülkemizi sanayi, ticaret ve finans merkezlerinden biri hâline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Bu yıl suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi kapsamında, 20 bini aşkın kişi hakkında araştırma yapıldığını aktaran Nebati, terörizmin finansmanı kapsamında 66 gerçek kişi ve 14 kuruluşun malvarlıklarının dondurulduğunu söyledi.