Terör saldırısının en küçük kurbanı 9 yaşındaki Ecrin’in adı okuduğu okula verildi. Ecrin’in 4’üncü sınıfta okuduğu Mithatpaşa İlkokulu’nun adı, “Mithatpaşa Ecrin Meydan İlkokulu” olarak değiştirildi. Okul tabelası da bu hafta içerisinde değiştirilecek. Saldırıda eşi Yusuf ve 9 yaşındaki kızı Ecrin’i kaybeden, kendisi de yaralanan Mevlüdiye Meydan, kızının adının okuluna verilmesini buruk sevinçle karşıladı.

HAYALİ MİMAR OLMAKTI

Anne Mevlüdiye Meydan, Ecrin’in okuduğu Mithatpaşa İlkokulu’nun adının “Mithatpaşa Ecrin Meydan İlkokulu” olduğunu haber aldığını dile getirdi. Karardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve tüm emeği geçenlere teşekkür eden Meydan, şöyle konuştu: “İlk başta acım çok tazeydi. Hiç kimseyi görmek istemiyordum. Kameralara konuşmak canımı çok acıtıyordu. Şimdi sadece kızım unutulmasın istiyorum. Benim çocuğuma ne yaptıklarını herkes görsün. O daha 9 yaşındaydı, hayali vardı, mimar olacaktı.”

OKULU, OKUMAYI ÇOK SEVİYORDU

Kızının okulunu çok sevdiğini belirten Meydan, “Okulu, okumayı çok seviyordu. Hasta olduğu zaman bile ‘Anne ne olur ben kötüleşirsem öğretmenim haber verir, anneannem gelir beni alır’ diyordu. Bazı çocuklar büyürken annelerini belki biraz zorlar ama benim kızım beni hiç incitmedi.” diye konuştu.