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Kızılelma ve Atıncı'dan kol uçuşu

KIZILELMA, Bayraktar Akıncı TİHA ile kol uçuşu icra etti. Havacılık tarihinde ilk kez bir Taarruzi İHA ve bir insansız savaş uçağı yakın kol uçuşunda otonom bir şekilde uçtu.

Gündem 25.04.2023, 10:14
Kızılelma ve Atıncı'dan kol uçuşu

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin tamamen öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının uçuş test kampanyası planlanan doğrultuda devam ediyor.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, uçuş test kampanyası kapsamında önemli bir aşamayı daha geçti. Bayraktar KIZILELMA, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirdiği 9'uncu ve 10'uncu uçuş testlerinde, Bayraktar Akıncı TİHA ile kol uçuşu icra etti. Test kapsamında bir insansız savaş uçağı ile bir insansız hava aracının kol uçuşu icra etmesiyle bir ilk yaşandı. Böylece Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği, yüksek teknolojiye sahip insansız platformların uyumu ve potansiyel etkisi bir kez daha ortaya kondu.

"Dünya havacılık tarihinde bir ilk"

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu uçuşun dünya havacılık tarihinde bir ilk olduğunu vurguladı.

"Bir Taarruzi İHA ve bir İnsansız Savaş Uçağı yakın kol uçuşunda otonom bir şekilde uçtu" ifadelerini kullandı.

Seri üretim 2024'te başlıyor

Şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen ve 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde TEKNOFEST 2023 kapsamında Atatürk Havalimanı'nda halkla buluşacak Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme ve üretim faaliyetleri devam ediyor. Milli insansız savaş uçağının 2024 yılında seri üretimine geçilmesi planlanıyor.

TCG Anadolu'dan ilk uçuş 2025'te

Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 SİHA, dünyanın ilk SİHA gemisi olacak TCG Anadolu'nun 10 Nisan'da gerçekleştirilen envantere kabul töreninde, uçuş güvertesinde yerini aldı. Törende ikinci prototipi sergilenen Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı'nın, 2025 yılında TCG Anadolu gemisinden uçuş testlerine başlaması hedefleniyor.

TCG Anadolu Gemisi, Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 SİHA, 17 Nisan'da İstanbul Sarayburnu Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı. Bu kapsamda on binlerce kişi, Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 SİHA'nın uçuş güvertesinde yer aldığı TCG Anadolu gemisini ziyaret etti.

Rekor sürede uçtu

Baykar'ın, yüzde 100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar KIZILELMA Projesi, 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA, Çorlu'da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluşan Bayraktar KIZILELMA, geçen hafa 18-20 Nisan günleri boyunca gerçekleştirdiği 4 uçuşla toplamda 8 uçuş gerçekleştirerek önemli bir aşama kat etti ve yüksek hızlarda ilk kez iniş takımları kapalı olarak sistem tanımlama ve manevra testlerini başarıyla tamamladı.

Bayraktar KIZILELMA, bu testlerde 630 km/sa hıza ulaştı.

Yapay zeka kabiliyetiyle hava-hava muharebesi icra edecek

Hava-yer görevleriyle beraber yapay zeka kabiliyetiyle hava-hava muharebesi icra edecek olan Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı, düşük radar kesiti sayesinde sahip olacağı düşük görünürlük ile Türkiye için güç çarpanı olacak.

Aynı zamanda kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine ile muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek Bayraktar KIZILELMA, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenerek Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik görevler yapacak.

8,5 ton kalkış ağırlığı, 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan Bayraktar KIZILELMA, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak. Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan Bayraktar KIZILELMA, akıllı filo otonomisi ile görev yapabilecek.

#Bayraktar Kızılelma #akıncı tiha
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