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Kızılay kurban bedelleri belli oldu

Kızılay'ın yurt içi ve yurt dışı kurban hisse bedelleri belirlendi. Buna göre en düşük hisse 5 bin 950 TL olarak belirlenirken, yurt dışında ise en düşük 2 bin 650 TL olarak açıklandı.

Gündem 02.06.2023, 19:23
Kızılay kurban bedelleri belli oldu

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı hazırlıkları tamamladı. Bu yıl, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla hayırseverlere seslenen Kızılay, vekalet bedellerini açıkladı.

Buna göre, kurban hisse bedeli yurt içi 5 bin 950 lira, yurt dışı 2 bin 650 lira oldu. Yurt dışında yaşayan ve hisse bedelini döviz cinsinden ödemek isteyenler, Türkiye için 1 hisse karşılığı 295 dolar veya 275 avro, diğer ülkeler için 130 dolar veya 120 avro bedel ödeyerek vekalet verebilecek.

Türkiye dahil 23 ülkede toplam 128 bin hisselik kurban kesmeyi hedefleyen Kızılay, Et ve Süt Kurumu işbirliğiyle hazırlayacağı kurban paylarının önemli bir bölümünü Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği afetzedelere dağıtacak.

Kurban paylarından aşevlerinde sıcak yemek de sunacak Kızılay, Et ve Süt Kurumu işbirliğiyle kavurma konservesi de yapacak.

Kızılay, Kurban Modeli ile kurbanlıkların veteriner hekimler tarafından seçilerek, modern kombinalarda, hijyenik şartlarda, vekalet sahiplerinin isimleri okunarak, Kurban Bayramı'nın ilk üç günü kesildiğini belirten Kızılay Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"İslami şartlara uygun şekilde gerçekleştirilen kesimlere din görevlileri, veteriner hekimler ve noterler de eşlik ediyor. Bu model sayesinde Kurban Bayramı'nın sadece birkaç günlük bir kutlama olmaktan çıkıp yıl boyu süren bir bereket dönemine dönüştürüldü. Yurt içinde Et ve Süt Kurumu işbirliğinde gerçekleştirilen kesimler sonrasında elde edilen kurban paylarından kavurma konservesi yapılacak ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Kurban Bayramı'nın anlamını daha derinden yaşamak, insanlık değerlerini paylaşmak ve yıl boyu süren yardımlaşma kültürünü pekiştirmek için herkesi kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz."

Kurban kampanyası kapsamında, ayrıca yurt dışında delegasyonların bulunduğu ve insani krizlerin yaşandığı Bosna Hersek, Filistin (Kudüs/Gazze), Irak, Yemen, Somali gibi ülkeler başta olmak üzere, 22 ülkede kurban kesimleri yapılacak. Kızılay, yurt dışı için vekaletleri alınan kurbanların kesim işlemlerinin ardından hazırlayacağı kurban paylarını anlık olarak uzmanları aracılığıyla belirlenen ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

Kurban vekaletlerini Kızılay'a vermek isteyenler, bankalarda bulunan Kızılay bağış hesaplarından, internet bankacılığı aracılığıyla, www.kizilay.org.tr internet adresinden, 168 Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından veya ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden destek alabilecek.

#Kızılay
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