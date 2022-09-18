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Kız Kulesi önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı

Kız Kulesi önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Gündem 18.09.2022, 21:04 18.09.2022, 21:43
Kız Kulesi önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kız Kulesi önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen teknenin kurtarıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kız Kulesi önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekne, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Harem'e emniyetle yanaştırıldı." 

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