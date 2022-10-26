Kıyafeti metro kapısına sıkışan adam sürüklenerek öldü

Yetkililer, adı açıklanmayan kurbanın pazartesi akşamı yoğun saatlerde Columbus Circle istasyonunda güneye giden 1 numaralı trene binmek için perondan aşağı koştuğunu söylüyor.

Giysileri bir şekilde sıkışıp kaldığında hareket eden tren tarafından sürüklendi ve diğer yöne giden bir tren ona çarptı.

Soruşturma devam ediyor ve kapıların açılıp açılmadığı veya kurban sıkıştıktan sonra kapının neden kapalı kaldığı belirsizliğini koruyor.

NYC Transit Başkanı Richard Davey kurbanın ailesine başsağlığı dileyerek kapsamlı bir soruşturma sözü verdi.

Davey yaptığı açıklamada, "Soruşturma ilk aşamalarındayken, bunun suç faaliyeti içermeyen korkunç bir kaza olduğu anlaşılıyor" dedi .