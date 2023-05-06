Kısa Yaşam Öyküm, İlk İşim, Ülker’de Çalışma Yaşamım… Öz Gıda İş Belgeseli
Ünlü iş insanı Murat Ülker, Öz Gıda İş sendikası tarafından hazırlanan belgeselin konuğu oldu. Ülker, belgeselde kısa hayat hikayesi, ilk işi ve Ülker'deki çalışma hayatıyla ilgili bilgiler verdi. Belgeselin ilk bölümlerini kendi sayfasında paylaşan Ülker, kamuoyunda merak edilen birçok konuya açıklık getirdi. İşte Ülker'in o yazısı ve belgeselin ilgili bölümleri:
Öz Gıda- İş Türkiye sendika hareketine söylem, eylem ve projeleriyle birçok ilki ve örneği kazandıran önemli sendikalarımızdan biridir. Ülker ve Öz Gıda birlikteliği de aynı şekilde işçi ve işveren ilişkileri açısından tarihsel gelişim içinde birçok başarılı olay yaşanmıştır. Öz Gıda İş’teki arkadaşlarımız yarım asrı aşan bu hareket için bir belgesel hazırlıyorlarmış, bana sorular gönderdiler, ben de o sorulara kameralar önünde cevap verdim. Şimdi onlardan izin alarak bu vidyoyu iki bölüm halinde aşağıda paylaşıyorum. Neler var bu vidyolarda; kısa yaşam öyküm, ilk işim, Ülker’de çalışma yaşamım, sonra niye başkanlığı devrettiğim, 1970’lerdeki işçi olaylarının Ülker’e nasıl yansıdığı, Öz Gıda-İş’le ilgili anılarım, ilk toplu iş sözleşmesi, grup sözleşmesi ile ilgili düşüncelerim, tüm işçi-işveren çatışmalarının arkasında ne olduğu, doğuda niye fabrika olmadığı, Öz Gıda İş sendikasının farkının bizim gözümüzde ne olduğu ve niye sendika taraftarı olduğum… Geçenlerde TİSK ile ilgili vidyonun önsözünde sendikalarla ilgili görüşümü yazmıştım. Burada tekrar edeyim: Ben sendikanın her işkolunda her büyük ölçekli işyerinde olması gerektiğine inanıyorum. İyi niyetli ve gizli gündemsiz sendikacılık iş barışı ve iş güvencesi açısından çok yararlıdır. Tecrübelerime dayanarak tavsiye ediyorum.
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|30
|70
|2. Fenerbahçe
|30
|67
|3. Beşiktaş
|31
|65
|4. A.Demirspor
|30
|57
|5. Başakşehir
|30
|51
|6. Kayserispor
|31
|48
|7. Konyaspor
|31
|45
|8. Trabzonspor
|30
|45
|9. Karagümrük
|30
|41
|10. Alanyaspor
|31
|38
|11. Sivasspor
|31
|37
|12. Antalyaspor
|30
|36
|13. Ankaragücü
|30
|35
|14. Kasımpaşa
|31
|34
|15. İstanbulspor
|30
|32
|16. Giresunspor
|30
|27
|17. Gaziantep FK
|30
|25
|18. Ümraniye
|30
|23
|19. Hatayspor
|30
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|33
|72
|2. Rizespor
|33
|63
|3. Pendikspor
|33
|61
|4. Sakaryaspor
|34
|59
|5. Eyüpspor
|34
|59
|6. Göztepe
|33
|57
|7. Bodrumspor
|33
|55
|8. Manisa FK
|33
|52
|9. Bandırmaspor
|33
|51
|10. Keçiörengücü
|33
|50
|11. Boluspor
|33
|49
|12. Tuzlaspor
|33
|38
|13. Altay
|34
|34
|14. Altınordu
|33
|34
|15. Erzurumspor
|33
|33
|16. Gençlerbirliği
|33
|31
|17. Adanaspor
|33
|25
|18. Denizlispor
|33
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
|79
|2. Arsenal
|34
|78
|3. Newcastle
|33
|65
|4. M. United
|33
|63
|5. Liverpool
|34
|59
|6. Brighton
|32
|55
|7. Tottenham
|34
|54
|8. Aston Villa
|34
|54
|9. Brentford
|34
|50
|10. Fulham
|34
|45
|11. Crystal Palace
|34
|40
|12. Chelsea
|33
|39
|13. Bournemouth
|34
|39
|14. Wolves
|34
|37
|15. West Ham United
|34
|34
|16. Leicester City
|34
|30
|17. Leeds United
|34
|30
|18. Nottingham Forest
|34
|30
|19. Everton
|34
|29
|20. Southampton
|34
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|33
|82
|2. Atletico Madrid
|33
|69
|3. Real Madrid
|33
|68
|4. Real Sociedad
|33
|61
|5. Villarreal
|33
|54
|6. Real Betis
|33
|52
|7. Girona
|33
|47
|8. Athletic Bilbao
|33
|47
|9. Rayo Vallecano
|33
|46
|10. Osasuna
|33
|44
|11. Sevilla
|33
|44
|12. Mallorca
|33
|41
|13. Celta Vigo
|33
|39
|14. Almeria
|33
|36
|15. Cadiz
|33
|35
|16. Real Valladolid
|33
|35
|17. Valencia
|33
|34
|18. Getafe
|33
|34
|19. Espanyol
|33
|31
|20. Elche
|33
|16