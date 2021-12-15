Kış mevsim ortalamalarına göre sıcak ve kurak geçecek

Kurak geçen mevsimlerin ardından nihayet kış geldi. Herkesin merak ettiği konu havaların nasıl seyredeceği… Kar yağacak mı? Yeterli yağış görülecek mi? Hangi bölgeler daha soğuk olacak?

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, meteorolojik tahminlere geçmeden evvel hava koşullarını oluşturan faktörler üzerinde duruyor. Dünyanın iklimsel şartlarını etkileyen çeşitli atmosferik çevrimler olduğunu ifade eden Dr. Demirhan, şöyle devam ediyor:

“Bunlardan biri La Nina’dır. La Nina’ya, El Nino’nun tersi de denilebilir. La Nina, Ekvatoral Pasifik Okyanusu’nun doğu kıyılarının yüzey sıcaklıklarının normalden 3-5 derece daha soğuk olmasını sağlar. Bu durum sadece ekvator bölgesindeki hava şartlarını değil, Avrupa’daki koşulları da etkiler. Ülkemizde La Nina’nın direkt etkilerini çok fazla hissetmeyiz. Ancak Avrupa’daki iklimsel koşulların değişmesi ülkemizi de dolaylı olarak etkiler.”

Kış sıcak geçecek

Kış aylarının nasıl geçeceğine ilişkin Dr. Demirhan, “Dünya Meteoroloji Örgütü’nün tahminlerine göre Aralık 2021-Şubat 2022 döneminde ülkemizde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıkların yüzde 50-60, diğer tüm bölgelerde yüzde 40-50 oranında ortalamaların (1993-2009 yılları ortalamaları) üzerinde olması bekleniyor” diyor.

Doç. Dr. Demirhan, bu noktada bir de parantez açıyor:

“Bu sene bizi sıcak bir kış bekliyor ancak bu, kar yağmayacağı ya da su baskınlarıyla, sellerle karşılaşmayacağız anlamına gelmiyor. Kısa süreli sıcaklıkların düşmesi söz konusu olsa da ortalama sıcaklıkların yüksek olması bekleniyor.”

Ocakta soğuk havalar etkili

Kış aylarında kuvvetlenen ve kutup bölgelerinin soğuk olmasını sağlayan kutup girdabının güçlenmesinin de beklendiğini ifade eden Dr. Demirhan, “Bu sebeple 2021-2022 kış döneminde Doğu Avrupa’da belirli dönemlerde özellikle ocak ayı civarında soğuk bir kış gözlenebilir. Kutup girdabının kuvvetlenmesi, soğuk havanın Balkanlar’ı geçip ülkemizin kuzey ve doğu bölgelerini etkisi altına alabilmesi ihtimali artırıyor. Dolayısıyla ocak ayı civarlarında kuzey ve doğu bölgelerimizde ortalamaların artında sıcaklıkların olduğu, soğuk bir havayla karşılaşabiliriz” şeklinde konuşuyor.

Dr. Demirhan, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bu dönemlerde yağmur ve kar olasılığı ise artarak karşımıza çıkabilir. Böylesi bir durumda doğu bölgelerde genel olarak sıcaklık artıyor olsa da kutup girdabının güçlü olduğu aralıkta Doğu Anadolu’daki dağlarda yoğun kar olabilir.”

Sel ve su baskını görülebilir

Yağışlar açısından bakıldığında kış aylarının kurak geçeceği öngörülüyor. Dr. Demirhan, “Doğu Anadolu’nun doğusu ve Artvin Ardahan civarında yağışın ortalamaların yüzde 40 diğer bölgelerde ise yüzde 40-50 oranında azalması bekleniyor. Ancak bu durum kuvvetli yağışların olmayacağı anlamına gelmiyor” diyor. Bunun sebeplerini ise şöyle açıklıyor:

“Kuzey Atlantik Salınımı’nın negatif fazında olmasından dolayı Güney ve Doğu Avrupa’da kuvvetli yağışların, ortalamaların üzerinde sıcaklıkların, güçlü fırtınaların olması ihtimali yüksek. Bu durumda ülkemizin de batı ve güney bölgelerinde sıcaklıkların ortalamaların üzerinde olması, sel ve su baskını ihtimalinin ortaya çıkması muhtemel.”

Kaynak: TRT Haber